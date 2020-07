"La VAR favorise toujours la même équipe"

Le FC Barcelone s'est réveillé, mais peut-être un peu trop tard. Les Blaugrana ont réalisé une grande performance contre Villarreal, grâce à un nouveau système qui a permis à Suárez, Griezmann et Messi de briller tous ensemble.

Mais le Barça reste à quatre points de retard sur le Real Madrid, qui a profité des deux derniers matches nuls du Barça pour prendre la tête. Bartomeu s'est confié sur les dernières polémiques concernant la VAR, dont le penalty obtenu par le Real Madrid contre l'Athletic Bilbao.

"J'ai vu la fin de la seconde période à Bilbao. Une victoire de plus pour le Real Madrid et je vais répéter mon message. Cela me fait de la peine car nous avons le meilleur championnat du monde et que la VAR n'est pas à la hauteur", a déclaré Bartomeu au micro de 'Movistar'.

Et le président du FC Barcelone n'a pas hésité à dire qu'il pensait que la VAR favorisait clairement le Real Madrid : "Cela se répercute sur certains résultats. Il semble que cela favorise toujours la même équipe."