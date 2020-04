La vente de Pogba, clé de l'arrivée de Grealish

Ce n'est un secret pour personne, Manchester United est l'un des plus grands prétendants de Jack Grealish, milieu de terrain et capitaine d'Aston Villa qui réalise une excellente saison en Premier League.

Malgré la situation difficile de son club en championnat, le joueur a réalisé de bonnes performances et intéresse certains des clubs les plus importants du championnat à l'approche du mercato.

Le plus intéressé semble être Manchester United, et les Red Devils pourraient proposer une somme allant jusqu'à 80 millions d'euros pour recruter le joueur britannique d'Aston Villa.

Le club mancunien cherche ainsi des solutions pour financer son arrivée, et l'une des solutions les plus logiques serait la vente du milieu de terrain français Paul Pogba, qui souhaite quitter Old Trafford.

Real Madrid ou Juventus Turin, les cadors se bousculent pour recruter le champion du monde et Manchester United espère récupérer au moins 100 millions d'euros pour son joueur. De quoi financer une arrivée du capitaine d'Aston Villa ?