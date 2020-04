La vidéo de Griezmann pour dissiper les doutes sur son avenir

Certaines informations affirment que le FC Barcelone sacrifierait Antoine Griezmann pour faire revenir Neymar au Camp Nou. Son entourage insiste sur le fait que le joueur refuserait d'entrer dans un échange.

Profitant du confinement, Griezmann en a rajouté une couche sur ses réseaux sociaux, démontrant que seul le Barça occupe ses esprits. L'occasion de dissiper tous les doutes autour de son avenir.

"Aujourd'hui, nous sommes séparés, pour être plus unis que jamais", affirme le joueur du Barça sur une vidéo montrant le Camp Nou, sous un air de l'hymne du club catalan.

Le rendement du Français a beaucoup fait parler depuis son arrivée au Barça l'été dernier. Sur le plan comptable, il a inscrit 14 buts. L'objectif de Grizou est toujours de s'imposer à Barcelone et retrouver son cher et tendre numéro 7 porté avec l'Atlético de Madrid et l'Equipe de France.