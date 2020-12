La vidéo émouvante du PSG pour le 34e anniversaire de Navas

Le gardien de but Keylor Navas fête son 34e anniversaire ce mardi 15 décembre. Le joueur du Paris Saint-Germain est toujours l'un des meilleurs gardiens de but au monde et le club français a tenu à le reconnaître comme tel.

Le PSG a partagé une vidéo émouvante sur les plus beaux arrêts du Costaricien, qui ne sont pas rares au cours des deux saisons que l'ancien joueur du Real Madrid a passées au Parc des Princes.

Avec le club français il a remporté une Ligue 1, une Coupe de France et une Coupe de la Ligue, et également finaliste d'une autre Ligue des champions.

En 51 matches, Keylor Navas a concédé un total de 38 buts.