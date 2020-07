Erling Haaland a fait parler de lui sur les réseaux sociaux ce week-end alors que quelqu'un à publier une vidéo de lui en train de se faire virer d'une boîte de nuit en Norvège.

En vacances depuis quelques semaines après la fin de la Bundesliga, le jeune attaquant norvégien est retourné en Norvège pour passer ses quelques semaines de repos avec sa famille.

Il avait d'ailleurs posté une photo de lui en train de couper du bois avec son père avant cette fameuse soirée. Et son père, Alfie Haaland, en a profité pour se moquer de son fils face à la polémique.

L'ancien joueur de City a posté une photo de lui avec une hâche dans les mains. "Allez, Erling Haaland, remet toi au travail. La vie nocturne, c'est pas pour toi", a écrit le père du joueur.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh