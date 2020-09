La volée de Cardona à la "Olive et Tom", meilleur but du début de saison ?

Après deux défaites, le Stade Brestois s'est enfin lancé dans la Ligue 1 2020-2021 avec une victoire précieux sur la pelouse de Dijon dimanche après-midi.

C'est dans les arrêts de jeu que Brest a inscrit le deuxième but du match contre Dijon, grâce à un Irvin Cardona particulièrement inspiré devant les cages de Gomis.

Le joueur formé à Monaco a reçu un délice de centre de la part de Perraud avant de décocher une volée impressionnante digne d'un épisode d'Olive et Tom.

Un but qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias sportifs en Europe, et qui est sans aucun doute l'un des plus beaux buts de la reprise du football sur le continent.