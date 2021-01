Les qualifiés pour les quarts de finale du CHAN

La phase de groupes est officiellement terminée au Cameroun, alors que les deux derniers matchs du Groupe D avaient lieu ce mercredi soir entre la Tanzanie et la Guinée, et la Namibie et la Zambie.

Deux affiches, deux matchs nuls qui ont profité à la Guinée et la Zambie. Le Syli National s'est fait peur a été accroché sur un score de 2-2 face à la Tanzanie.

Pourtant, Barry avait ouvert le score sur penalty dès la 4e minute de jeu. Mais Majogoro égalisait après 23 minutes, avant de voir la Tanzanie prendre les devants grâce à un but de Manyama (69e). Et c'est finalement Kantabadouna qui égalisait pour la Guinée, qualifiant son pays pour les quarts de finale.

L'autre affiche du groupe a terminé sur un score nul et vierge. La Guinée a donc terminé à la première place de son groupe et affrontera le Rwanda en quarts de finale. La Zambie héritera du Maroc.

Les qualifiés pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations sont donc le Mali, le Cameroun, la RD Congo, le Congo, le Maroc, le Rwanda, la Guinée et la Zambie.