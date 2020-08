Lacazette n'a jamais été aussi proche de l'Atletico Madrid

Il semble que cette année soit la bonne, celle où Lacazette rejoindra enfin l'Atlético de Madrid, un club avec lequel il est proche depuis son passage à l'Olympique Lyonnais. Est-il l'attaquant dont Simeone a besoin?

Cette dernière saison a révelé une chose : l'Atleti a besoin d'un buteur. Morata et Costa ont marqué 12 et 5 buts en Liga, et n'ont pas réussi à combler le vide laissé par Griezmann. Joao Félix a marqué six buts, mais on ne peut pas exiger de lui qu'il soit au niveau du Français dès ses débuts.

L'Atlético a tout de même réalisé une belle saison, en se hissant à la troisième place, synonyme de Ligue des champions. Il est légitime de se demander jusqu'où ils seraient allés s'ils avaient une attaque plus efficace.

Il semble que cet été sera celui qui verra Lacazette se joindre à l'attaque des Colchoneros, après de nombreuses années de négociations. Ce ne sera plus l'attaquant prometteur de 25 ans scruté à l'époque, mais l'attaquant chevronné de 29 ans, et bientôt 30.

Au delà de ces chiffres, Lacazette sera attendu sur le plan du travail et de l'engagement. Il n'y a pas de place pour les stars à Atleti, Simeone souhaite onze guerriers sur le terrain.

Lacazette est-il le bon attaquant? Pour le journal 'Sport', c'est oui, mais il va devoir le prouver sous les couleurs de l'Atletico.