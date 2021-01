Lacazette ne veut pas voir la Premier League s'arrêter

La mutation du Covid-19 est en train d'inquiéter le Royaume-Uni, et son football. La Premier League a reporté plusieurs rencontres sur les derniers jours et certains évoquent déjà une suspension.

Une suspension qui pourrait durer quelques semaines et qui pourrait mettre en danger le calendrier déjà bien chargé des équipes. Alexandre Lacazette, attaquant d'Arsenal, a évoqué cette possibilité.

"On peut continuer parce qu'à Arsenal, on met tous les moyens pour combattre le virus et rester en négatif. On a eu quelques cas mais ça reste rare. Je peux comprendre les entraîneurs et joueurs qui préfèrent arrêter. C'est raisonnable", explique l'ancien joueur lyonnais sur 'RMC Sports'.

"Oui, ça fait peur. Moi, je vais à l'entraînement, je rentre à la maison, je suis chez moi, je ne fais pas grand-chose. De toute façon, tout est fermé, il n'y a pas grand chose à faire. On va dire que je ne rencontre pas vraiment ce virus. Avec tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit, ça fait peur", a-t-il ajouté.