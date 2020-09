Lacazette ouvre le grand bal

La Prenier League 2020-2021 a débuté ce samedi avec un derby londonien. Fulham, à peine promu, recevait le voisin Arsenal et il aura fallu attendre pas plus de 9 minutes pour voir le premier but.

Les Gunners n'int eu besoin que d'une occasion pour marquer, en effet dès la première offensive des joueurs de Mikel Arteta, Lacazette a surgit pour propulser la balle au fond des filets.

Willian, récemmetn arrivé à Arsenal a centré mais le ballon a été repoussé dans les pieds de Lacazette.

Le Français avait le but grand ouvert et a sonc permis à son équipe de prendre la première avance.