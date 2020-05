Lacazette rappelé à l'ordre après avoir inhalé du gaz hilarant

Alexandre Lacazette a une nouvelle fois fait parlé de lui pour un acte d'indiscipline à Arsenal. L'attaquant français a été aperçu inhalant du gaz hilarant chez lui durant le confinement, sur des images publiées par le 'Daily Star'.

Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que les Gunners sont pris la main dans le sac, puisqu'il y a environ un an et demi, Lacazette avait eu recours au gaz hilarant avec Guendouzi et Özil.

Le club londonien n'a pas encore communiqué sur cet incident mais pourrait sanctionner l'ancien Lyonnais.