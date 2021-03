LaLiga a fÃ©licitÃ© Joan Laporta pour son Ã©lection Ã  la prÃ©sidence du FC Barcelone

La soirée de dimanche a été riche en émotions pour Joan Laporta. Le Catalan a remporté les élections et retrouve ainsi à la présidence du club 'blaugrana' dix ans après le terme de son premier mandat.

Ce lundi, LaLiga a tenu à adresser un message au plus grand représentant du club barcelonais par le biais d'un communiqué officiel : "Depuis LaLiga, nous tenons à féliciter Joan Laporta pour son élection à la présidence du FC Barcelone. Nous vous souhaitons de la réussite dans la gestion de votre club et nous nous tenons à votre disposition en vue des défis importants, présents et à venir, auxquels le football professionnel espagnol est confronté".