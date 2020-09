Lampard apporte son soutien à Kepa

Frank Lampard l'a avoué : Chelsea a un problème avec ses gardiens. Kepa, le gardien le plus cher de l'histoire du football, enchaîne les mauvaises prestations. Caballero, n'est pas très rassurant non plus. Mais avec l'arrivée d'Édouard Mendy, Lampard devrait normalement avoir la solution à tous ces maux de têtes.

Très souvent critiqué dernièrement, le gardien de but espagnol a souvent fait l'objet de plusieurs rumeurs de départ. Il peut néanmoins compter sur le soutien de son entraîneur. "Non, je ne vais pas aller jusqu'à là (pousser Kepa vers la sortie, ndlr). Il a vécu des moments difficiles. Kepa est un jeune homme et il a eu beaucoup de projecteurs braqués sur lui", a lancé Lampard en conférence de presse ce lundi.

La légende des Blues a aussi indiqué qu'il comptait sur Callum Hudson-Odoi pour la saison qui vient.