Lampard confirme que le club cherche à prêter Tomori

Tomori veut être prêté par Chelsea pour se faire connaître et Lampard est d'accord. On s'attend à ce qu'un accord soit bientôt conclu avec un club pour que le jeune défenseur central passe dans une autre équipe dans laquelle il jouera suffisamment pour revenir à Londres avec plus de chances que son entraîneur compte sur lui.

"La situation avec Fikayo est un peu ouverte en ce moment. Il est possible qu'il soit prêté pour obtenir du temps de jeu ailleurs. Cela devrait être la bonne solution pour lui et pour le club. C'était prévu qu'il ne démarre pas le match, mais je lui ai donné quelques minutes à la fin", a expliqué l'entraîneur lors de sa rencontre contre Morecambe en FA Cup.

Le joueur, comme le rapporte 'The Athletic', avait demandé son départ temporaire, donc ils pensent la même chose. À 23 ans, ce ne serait pas la première fois qu'il quitterait le club des Blues en prêt pour essayer de gagner une place dans l'équipe première. Il y travaille depuis 2015-16, date à laquelle il a fait ses débuts avec les "grands".

"Je voulais m'assurer que c'était la bonne chose à faire pour nous en tant que club et pour lui individuellement. Mais son attitude, même s'il n'a pas joué récemment et qu'il y a cinq défenseurs centraux dans le club, a été fantastique dans les entraînements au quotidien", a également déclaré Lampard lors de sa conférence de presse.