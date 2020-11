Lampard (déjà) conquis par Édouard Mendy

Mendy continue d'écrire sa belle histoire. Recruté par Chelsea lors du dernier mercato estival, l'international sénégalais s'est rapidement imposé en tant que titulaire du côté de Londres.

En conférence de presse ce lundi, Frank Lampard s'est dit séduit par les débuts de l'ancien rennais.

"Depuis son premier match et lors de ceux qui ont suivi, Edouard a fait preuve d’une énorme assurance et c’est ce que nous recherchions quand nous l’avons recruté. Il est venu pour apporter de la concurrence et élever le niveau. (…) Il y a aussi sa personnalité. Il s’est très bien intégré, il est impliqué, il s’entraîne dur pour créer des automatismes avec les défenseurs. Je suis content qu’il soit là. Pour le moment, c’est une très belle histoire", a-t-il notamment déclaré.

Mercredi, le portier affrontera son ancienne équipe, le Stade Rennais, en Ligue des champions.