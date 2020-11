Lampard encense l'état d'esprit de Giroud

Précieux et en pleine forme lors de la fin de de saison passée en Premier League, Olivier Giroud a vu la concurrence augmenter en attaque après le mercato estival.

Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz... Les Blues ont enchaîné les recrutements offensifs et l'international français a été envoyé sur le banc. Cette saison, il n'a pas été titulaire une seule fois en Premier League, et n'a joué que 31 minutes en championnat.

Pourtant, son entraîneur Frank Lampard se dit très heureux de son attaquant et de son comportement, et regrette de ne pas pouvoir faire jouer plus souvent l'ancien joueur de Montpellier.

"Olivier a donné la meilleure réponse : s'entraîner le mieux possible et soutenir le reste du groupe. Il est incroyable pour le collectif. Olivier est comme ça. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point ce groupe vit bien. C'est la partie de mon travail que je n'aime pas : ne pas faire jouer de bons joueurs, de grands joueurs, des hommes de qualité. Ce sont des problèmes que j'ai", a reconnu Lampard en conférence de presse.

"Abraham faisait partie des meilleurs buteur de Premier League en début de saison dernière. Puis Olivier est revenu et a très bien joué lors du restart. Il a été important pour nous replacer dans le top 4. Donc j'ai des choix difficiles à faire. Je compte sur de grands professionnels et c'est le cas avec Olivier", a tenu à assurer Lampard.