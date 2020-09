Lampard ferme la porte au départ de Kanté

Depuis quelques semaines, l'Inter Milan semble être à l'affût sur N'Golo Kanté, ancienne connaissance d'Antonio Conte. Mais le Français ne souhaite pas vraiment mettre fin à son aventure à Londres, et selon les dernières déclarations de Frank Lampard, le club non plus, n'a pas l'intention de se séparer de son joueur.

"C’est un joueur incroyable. Je ne veux certainement pas le perdre, non. Il est fondamental dans ce que j’essaie de faire. Nous pouvons évidemment parler des joueurs offensifs que nous avons mais quelqu'un comme N'Golo, et le travail qu'il abat au milieu de terrain… Quasiment tous les clubs du monde voudraient N’Golo Kanté, selon moi. Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de l’avoir en forme. Il a l'air d'être dans de bonnes dispositions donc bien sûr, je veux garder N’Golo", a lâché l'entraîneur à la BBC.

Au moins, cette fois, c'est clair.