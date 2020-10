Lampard justifie le mercato de Chelsea

Chelsea a réalisé un énorme mercato à 250 M€ a été réalisé cet été (Ziyech, Werner, Havertz, Chilwell, Mendy et Thiago Silva) mais maintenant, il faut trouver de la place pour tout le monde.

Avant la confrontation face aux Saints, l'entraîneur des Blues a justifié la politique agressive de son club sur le marché des transferts cet été, alors que la FIFA l'avait sanctionné d'une interdiction de recrutement pour avoir fait venir des joueurs mineurs, l'été même où Eden Hazard quittait Chelsea.

"Pour moi, nous avons probablement perdu le meilleur joueur du championnat (Hazard, parti pour le Real Madrid). Nous ne pouvions pas faire d'affaires, donc le travail que nous avons fait se trouvait sur le terrain l'année dernière. Toutes les équipes s'efforcent d'être dans ou à proximité du top six et certaines ont beaucoup dépensé l'année dernière, et ont encore beaucoup dépensé cet été. Elles ont eu l'opportunité avec les joueurs qu'elles ont achetés de les intégrer dans leurs équipes. Elles sont désormais au-dessus de nous. C'est là où nous voulons arriver. Nous avons raté deux marchés des transferts et maintenant nous avons recruté des joueurs dans le but de nous améliorer" a expliqué Lampard en conférence de presse.