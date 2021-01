Lampard n'est pas en danger immédiat à Chelsea

Frank Lampard doit se battre pour convaincre Chelsea qu'il peut mener le club vers la gloire future alors que des entraîneurs expérimentés à travers l'Europe commencent à désirer son poste. La victoire 3-1 de Manchester City à Londres a ajouté à un mauvais résultat supplémentaire dans une mauvaise série pour les Blues qui les ont vus remporter une seule victoire lors de leurs six derniers matchs de Premier League. Chelsea a deux jours de congé après cette défaite et rien n'a été communiqué à Lampard sur son avenir.

On pense qu'il n'y a pas de risque immédiat de perdre son emploi avant un affrontement au troisième tour de la FA Cup contre Morecambe dimanche. Lampard a publiquement exprimé son désir de rester à Stamford Bridge et a exhorté la patience de tous ceux autour du club, déclarant que son équipe reste jeune et non confirmée. "Je suis un perfectionniste qui veut le meilleur pour ce club, a déclaré Lampard à Stamford Bridge. La première personne qui met la pression, c'est moi".

"Parfois, l'année dernière, je voulais pousser et être encore meilleur que quatrième, même si je sentais que c'était un exploit compte tenu de l'interdiction de recruter et de la jeunesse de l'équipe. Cette saison, les seize matches sans défaite étaient quelque chose que j'essayais toujours de tempérer au fur et à mesure. Nous avons traversé notre groupe de Ligue des champions. Je n'ai pas beaucoup prêté attention à cela parce que je le sentais avec les joueurs et la façon dont ils jouaient que nous devrions passer et nous avons montré une très bonne forme. À la minute où nous sommes dans une période difficile. Je le comprends car j'ai joué ici pendant longtemps", a ajouté l'Anglais.

"Si nous nous attendons à ce que la relation entre eux trois soit la même que Sterling, De Bruyne et Bernardo Silva aujourd'hui, alors il y a des attentes qui ne sont pas réelles. Les attentes après Leeds selon lesquelles nous sommes prétendants au titre n'étaient pas réelles. Je suis réaliste maintenant en disant que le club doit supporter la douleur là où nous voulons aller. Toute construction ou reconstruction que nous avons avec les joueurs que nous avons amenés prend de la douleur. Cela signifie de la douleur sur le terrain, de la douleur derrière des scènes de combat et du caractère. C'est comme ça que vous construisez", a conclu Frank Lampard.

L'entraîneur des Blues compare son cas à celui de Pep Guardiola : "Pep Guardiola lors de sa première année à Man City, un entraîneur incroyable arrive et il y a des moments difficiles. Nous connaissons l'histoire avec Man City et Liverpool. Je ne me mets pas à ce niveau car je dois le montrer dans quelques années et je dois prouver. Je ne peux parler que de nous et je peux dire que c'est une période difficile. Je comprends les raisons et nous devons continuer à nous battre. Je suis la première personne à devoir continuer à nous battre."