Selon Lampard, Werner fait peur aux équipes adverses

Pour Frank Lampard, Werner est une "grande acquisition". Recruté contre 50 millions d'euros depuis le RB Leipzig avant la saison 2020-2021, l'attaquant n'a marqué que 4 buts en 14 matchs de Premier League.

L'international allemand n'a pas réussi à marquer à chacune de ses sept dernières titularisations pour Chelsea toutes compétitions confondues, sa plus longue série sans but depuis septembre 2016 entre ses périodes à Stuttgart et au RB Leipzig.

Werner a réussi quatre tirs cadrés du match lors de la victoire de Chelsea 3-0 lundi contre West Ham et a délivré une passe décisive à Tammy Abraham, et alors que Lampard aurait aimé un but de l'attaquant, il a soutenu le joueur de 24 ans.

"Je ne suis pas inquiet. Chaque attaquant veut toujours marquer des buts, c'est ce sur quoi ils sont finalement jugés et c'est pourquoi Timo a été une excellente acquisition pour nous en raison du niveau de buts marqués ces dernières années", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"C'est un joueur qui arrive dans un nouveau championnat et nous devons lui laisser le temps de s'installer mais il se positionne bien, il fait peur aux équipes et leur pose des problèmes."

"Ce n'est pas tout à fait lui pour le moment, mais au moment où ça changera, et il continuera à travailler dur, alors nous verrons les buts de Timo Werner à coup sûr."

Alors que l'Allemand compte 4 passes décisives en Premier League cette saison, son taux de conversion de tirs de 15,4 et c'est le troisième pire des attaquants à avoir réalisé au moins 30 tirs. Seuls Aleksandar Mitrovic (7,7) et Sadio Mané (15,2) ont fait pire depuis le début de saison en Premier League.

"La Premier League est différente de la Bundesliga. C’est plus dur que je le pensais. Les contacts sont plus durs. Je le savais mais je ne pensais pas que c’était autant. Mes débuts ont été bons, mais aujourd’hui, après quelques matches, j’ai un peu plus de mal. C’est dur quand vous jouez tous les trois jours, surtout face à des équipes qui peuvent se reposer toute la semaine. Du coup, c’est difficile d’être le meilleur à chaque match", a plaidé de son côté le joueur dans les médias anglais.