Lampard : "Werner ? Un joueur très talentueux"

Contre un montant de 60 millions d'euros, Chelsea s’est attaché les services du buteur allemand Timo Werner. Ce dernier débarquera à Stamford Bridge dès la fin de la saison en Allemagne. Pour les Blues, il s’agit d’une très belle pioche et Frank Lampard, le coach de l’équipe, a été parmi les premiers à exprimer sa satisfaction.

"C’est clairement un joueur que nous apprécions, a-t-il confié en conférence de presse ce vendredi. Je l'ai suivi pendant très longtemps. Il est très talentueux et parmi les meilleurs à son poste. Mais en tant que club, nous avons clairement opté pour lui, et il nous renforcera certainement à mon avis (…) Nous étions très clairs sur le fait que nous voulions nous améliorer et Timo Werner est à coup sûr un renfort qui nous fera progresser. Je suis certainement très excité de le voir jouer pour Chelsea et nous avons hâte de l’accueillir."

A la question, qu’est-ce qui a fait la différence avec Liverpool qui le visait aussi, le technicien anglais a répondu : "Je ne sais pas, c'est probablement mieux de poser la question à Timo lui-même. Nous avons travaillé aussi dur que possible. J'ai eu de bonnes conversations avec lui personnellement, où je pense qu'il espère comprendre ce que je veux faire ici avec le club. Comment nous travaillons, comment nous jouons. Il semblait que c'était une perspective vraiment excitante pour lui, car il avait évidemment de très, très bonnes options."

Enfin, Lampard a eu à répondre concernant le temps de jeu dont pourrait bénéficier Tammy Abraham, maintenant que Werner a rejoint le club. "J’ai déjà parlé à Tammy de la concurrence qu’il pourrait y avoir et je ne ressens pas le besoin de s’adresser à chaque joueur après son arrivée dans un club comme Chelsea parce que c’est de cela qu’il s’agit. C’était déjà le cas lors des meilleures années de l’ère Abramovich. Tammy a eu une très bonne saison avec nous et il doit continuer et s'améliorer car à Chelsea nous avons des exigences. Je suis heureux d'avoir des options multiples, en particulier en attaque. Je suis content de l'idée de cela."