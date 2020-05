Joan Laporta brigue le poste de président du Barça, une fonction qu’il a déjà occupée entre 2003 et 2010. Le célèbre avocat catalan a de grandes aspirations, comme celle de ramener avec lui un ancien de la maison blaugrana, en l’occurrence Pep Guardiola.

Laporta a été celui qui a offert à Guardiola sa première opportunité comme entraineur dans le monde professionnel. C’était en 2008 et il est prêt à remettre cela en arrachant ce brillant technicien à Manchester City. Mais la tâche ne sera pas facile et il le sait très bien. "Ce que je voudrais c’est le retour de Guardiola, mais on sait tous que c’est une décision très personnelle", a-t-il lâché.

"Xavi ? C’est lui qui décidera du moment idéal"

La piste menant au coach double champion d’Europe pourrait donc ne pas aboutir. Dans ce cas, le recrutement de Xavi émerge comme une belle alternative et pourrait plaire aux socios du club. Au sujet de cet ancienne idole du Camp Nou, Laporta ne veut pas trop précipiter les choses : "Xavi est déjà entraîneur et c’est lui qui décidera du moment idéal pour devenir entraîneur du Barça. Ça ne va pas être facile. Il saura quand il sera temps."

Avec ou sans Guardiola, Laporta est décidé à reprendre son ancien poste afin de redonner des couleurs à son club de cœur : "Je travaille pour me présenter comme candidat à la présidence. J'ai déjà été président et je suis ravi d'être de retour. La situation en 2021 sera dramatique et nous devrons l'inverser. Je travaille avec des gens en qui j'ai confiance."