Laporta présente sa nouvelle direction

Rafael Yuste, responsable du domaine sportif, Elena Fort, responsable du domaine institutionnel, et Eduard Romeu, responsable du domaine économique, ont été officiellement nommés ce vendredi vice-présidents du conseil d'administration du FC Barcelone présidé par Joan Laporta.

Le nouvel organe directeur du club a tenu sa première session ordinaire, au cours de laquelle les positions de ses 19 membres ont été formalisées.

Yuste, qui sera le premier vice-président, est consultant en commerce international et a déjà été administrateur (entre 2005 et 2008) et vice-président sportif (entre 2008 et 2010) lors de la précédente période de présidence de Laporta.

Fort est avocat et a également fait partie du précédent conseil d'administration de Laporta (entre 2008 et 2010). D'autre part, Romeu, vice-président d'Audax Renovables, fait ses débuts en tant que membre du conseil d'administration du Barça.

Ferran Olivé, diplômé en médecine, fait également ses débuts en tant qu'administrateur et est le nouveau trésorier du club, tandis que l'avocat Josep Cubells, qui a été administrateur entre 2003 et 2010, réitère son mandat de secrétaire du conseil, poste qu'il a occupé entre 2008 et 2010.

Les membres de l'équipe dirigeante du FC Barcelone sont Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Alfonso Castro, Antonio Escudero, Juli Guiu, Jordi Llauradó, Josep Ignasi Macià, Aureli Mas, Xavi Puig, Àngel Riudalbas, Joan Solé et Joan Soler.