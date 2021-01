Laporta s'acharne : "Le comportement du PSG ne m'a pas plu"

Les directions du PSG et du Barça ont lancé le huitième de finale de la Ligue des champions bien avant qu'il se joue sur les terrains. En plein affrontement sur le dossier Messi, les deux clubs font couler de l'encre dans la presse européenne.

Les déclarations de Leonardo sur le sujet pour 'France Football' n'ont pas du tout été appréciées par la direction catalane, qui ne cesse de pointer du doigt le "manque de professionnalisme" du PSG depuis ce jour. Après plusieurs déclarations pour la télévision catalane, Joan Laporta, ancien et possiblement futur président du Barça, en a remis une couche dans des déclarations pour 'L'Équipe'.

"Avec tout mon respect, je dois dire que le comportement du PSG ne m'a absolument pas plu. Ils ont manqué de respect au Barça. J'ai toujours suivi avec attention l'évolution du PSG, c'est désormais une équipe sur laquelle il faut compter sur la scène européenne, mais j'ai été surpris et déçu", a lâché le candidat favori à la présidence du Barça.

Laporta considère ce mouvement du PSG comme un manque d'expérience : "J'entends parfaitement qu'un joueur dise qu'il veut jouer avec Leo Messi. Moi aussi j'aimerais jouer avec lui ! Mais qu'un représentant du club le dise, je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau. Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football."

"Je ne sais pas si cette réaction est instinctive ou si c'est une erreur de communication. Pour ma part, j'ai toujours respecté les autres clubs. Si on entre dans ce jeu, il me semble que l'on porte préjudice au monde du football. Le foot, c'est la passion, il y a de la rivalité, mais là on parle d'un joueur qui va jouer un match contre cette équipe", a-t-il ajouté. La guerre est déclarée ?