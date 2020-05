Laporte encense Bielsa et Guardiola

Avec le football en stand-by, nombreux sont les joueurs qui accordent des interview. C'est aussi une autre façon de mieux les connaître.

Aymeric Laporte, par exemple, a aacordé une interview 'Radio 5 Live', dans laquelle on lui a demandé quel était le meilleur entraîneur du monde, selon lui, et, bien que la question puisse sembler simple, elle ne l'était pas pour le joueur de Manchester City.

"Quand je travaillais avec lui, c’était si difficile. On s’entraînait tous les jours, peut-être parfois deux fois par jour. C’était difficile de penser, d’avoir du temps pour nous. Mais maintenant je sais que je me suis beaucoup amélioré avec lui et il m’a aidé à progresser", a déclaré le défenseur français au sujet de Marcelo Bielsa.

Il a ensuite évoqué le fils spirituel de Bielsa, Pep Guardiola : "Ils sont peut-être deux meilleurs managers au monde. Des managers différents, mais ils savent tout sur le football", a-t-il conclu.