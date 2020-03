"Je suis très heureux à Manchester City"

Manchester City est toujours dans l'attente pour savoir s'il pourra disputer la prochaine Ligue des champions. Le champion d'Angleterre en titre a été sanctionné par l'UEFA pour manquement des règles au fair-play financier et a été suspendu pour les deux prochaines éditions des compétitions européennes.

Les Citizens ont fait appel de cette décision devant le TAS, mais en attendant d'espérer une peine moins lourde ou tout simplement une annulation de la sanction, Manchester City risque de perdre ses meilleurs joueurs.

Raheem Sterling fait l'objet d'un intérêt du Real Madrid, tandis que d'autres joueurs ne voudront pas vivre une, ou plusieurs saison(s) sans la meilleure compétition européenne alors qu'ils sont dans la force de l'âge.

Aymeric Laporte s'est exprimé sur la situation des Citizens dans une interview accordée à 'The Times', assurant qu'il ne compte pas quitter le navire des SkyBlues y compris en cas de suspension pour la prochaine Coupe d'Europe.

"Restez à la maison autant que possible"

"Nous attendons une décision finale. Nous allons voir ce qui se passera la saison prochaine. Évidemment, cela nous ferait beaucoup de mal si nous ne sommes pas en Ligue des champions la saison prochaine. Je suis très heureux ici à Manchester City. J'apprécie de jouer au football ici. Nous faisons de grandes choses ici. Au cours des deux dernières années, nous avons remporté huit trophées", a avancé le défenseur central de 25 ans.

Aymeric Laporte, au chômage partiel comme les autres footballeurs, cherche à utiliser son temps à bon escient pour être prêt quand la saison reprendra : "C'est un programme d'entraînement personnel la meilleure chose pour tout le monde, que nous le fassions tous les jours. Ils ont confiance en vous et vous devez être professionnel. Vous devez suivre ce qu'ils disent et nous devons être responsables dans ce cas. Lorsque nous reviendrons à la normalité, lorsque nous recommencerons à nous entraîner à l'extérieur, nous devrons être prêts".

Laporte en a également profité pour véhiculer un message concernant les mesures pour le coronavirus et la quarantaine : "Nous avons le même protocole que celui qui a été donné dans tous les pays : restez à la maison autant que possible, ne sortez pas dans la rue, ne serrez la main à personne. Si vous allez au supermarché et que vous voyez quelqu'un que vous connaissez, dites-lui bonjour, mais ne lui serrez pas la main et ne vous en approchez pas."