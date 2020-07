Pour Ferdinand, Martial s'est mÃ©tamorphosÃ©

Anthony Martial semble revivre actuellement au sein de sa formation de Manchester United. L’équipe anglaise enchaine les bons résultats, tant en Premier League qu'en Europa League et l’ancien attaquant monegasque joue un rôle prépondérant dans ce redressement.

Depuis la reprise du championnat en juin, Martial est déjà à 6 buts et 2 passes décisives. Pour Rio Ferdinand, ce n'est pas le fruit du hasard : "Ce que j’aime chez lui, c’est que son intensité a changé, tout son langage corporel a changé, il y a une nouvelle positivité chez lui, a déclaré Ferdinand à propos de l’international français lors d’une intervention sur 'BT Sport'. C'est quelqu'un qui aime avoir la confiance du manager en place. C'est ce dont vous avez besoin. Quel que soit votre niveau en tant que joueur, vous avez besoin du soutien et de la foi de votre manager pour pouvoir montrer ce dont vous êtes capables."

Martial s’apprête à terminer la saison en championnat avec un total de 17 buts marqués.Son meilleur bilan depuis son arrivée en Angleterre. Et cela fait quatre ans qu’il n’a pas planté plus de dix buts en championnat. Ferdinand y voit la preuve qu’il manquait d’appui au sein du club pendant toutes ces saisons : "C’est le joueur qui devait être reconstruit à Manchester. Jose Mourinho amène Zlatan Ibrahimovic et lui offre son numéro 9. Je ne vous dis pas quel coup ça porte à la confiance d’un joueur. Ça vous démoralise complètement," a rappelé le consultant anglais.