Lassina Traoré et l'Ajax écrasent Venlo en Eredivisie

En attendant le match du PSV Eindhoven dimanche contre le Vitesse, l'Ajax Amsterdam a provisoirement repris seul la tête du championnat néerlandais grâce à une grande victoire ce samedi.

Les joueurs d'Eric ten Hag se sont régalés sur le terrain du VVV Venlo ce samedi après-midi et ont inscrit un total de... 13 buts ! Et tout cela en parvenant à n'encaisser aucun but de la part de l'adversaire.

Les joueurs de l'Ajax Amsterdam ont dominé la totalité de la rencontre, et ont transformé 13 de leurs 23 tirs cadrés. Le jeune Ekkelenkamp inscrit le but de l'ouverture du score à la 13e minute, servi par Lassina Traoré.

L'international du Burkina Faso était particulièrement en forme et a inscrit un quintuplé ce samedi sur la pelouse de Venlo, et a aussi délivré un total de trois passes décisives pour ses coéquipiers.

Dusan Tadic, Antony, Ekkelenkamp (x2), Blind, Huntelaar (x2) et Lisandro Martinez sont les autres buteurs de la rencontre.