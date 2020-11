Laurent Blanc évoque un retour

Telefoot nous donne des nouvelles de Laurent Blanc. Présent en plateau lors de la dernière édition de la fameuse émission footballistique hebdomadaire, Blanc, à la recherche d'un nouveau challenge depuis son départ du PSG il y a 4 ans et demi, évoque un prochain retour sur les terrains.



"Je souhaite toujours entraîner un club ou une sélection. Mais plus le temps passe, et moins j'y crois",a ainsi indiqué le tacticien au micro de l'émission dominicale. Laurent Blanc a aussi dévoilé des pistes pour son retour. Des pistes qui peuvent surprendre, car elle s'éloignent des sentiers professionnels. "Je reviendrais sûrement, mais ça ne sera certainement pas avec des adultes, mais plutôt avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur".

Pourquoi ce revirement ? Le Cévénol affirme qu'il n'apprécie pas les mutations que subit actuellement le foot professionnel : "Le football est en train de prendre une direction qui ne me plaît pas forcément. Aujourd'hui, on demande aux entraîneurs de faire prendre de la valeur financière à des joueurs".

Laurent Blanc a également rendu hommage à Diego Maradona. le virtuose argentin estd écédé à l'âge de 60 ans des suites d'arrêt cardiaque il y a quelques jours et els adieux des plus grandes personnalités du sport pleuvent. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football n'apporte pas de voix dissonante au concert de louanges qui a accompagné la disparition d'El Pibe de Oro.

"Maradona était un footballeur exceptionnel. Tout le monde était unanime pour dire que c'était un génie du football", a ainsi confié Blanc, qui n'a d'ailleurs pas été le seul ancien coach du PSG à saluer El Diez.

En effet, un certain Luis Fernandez a lui aussi rendu hommage au génie argentin, toujours au micro de Telefoot. "Il attirait le monde, et le Monde était là pour le voir. C'est un génie". Dans la famille PSG, il y aussi les joueurs. Forcément touché par la mort de Maradona, Angel Di Maria est revenu lui aussi sur le décès de son illustre compatriote. "C'est difficile. Pour nous, Diego était éternel. Il te touchait le cœur, il te faisait sentir que tu étais très fort"