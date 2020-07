Laurent Blanc futur coach de Valence ?

Le club espagnol de Valence vient de se séparer de son coach, Albert Celades. Ses responsables étudient désormais les différentes solutions pour cette importante responsabilité et parmi les options en question il y en aurait une incarnée par Laurent Blanc. Selon 'L’Equipe', le Cévénol ne serait pas contre l’idée de s’installer du côté de Mestalla.

Blanc est au chômage depuis son départ du PSG en 2016. Cela commence à dater et le champion du monde 1998 est impatient à l'idée de reprendre du service. Après avoir décliné plusieurs propositions ces derniers mois (Séville, sélection marocaine...), il est aujourd’hui disposé à replonger pour peu qu’un projet intéressant et dans un championnat prestigieux se présente à lui.

La (future) venue du Président à Valence a d’autant plus de sens qu’il est aujourd’hui représenté par Jorge Mendes. Et les liens du célèbre et influent agent portugais avec le club phare du Sud de l’Espagne et son propriétaire Peter Lim sont connus de tous. Si les contacts sont noués, il y a fort à parier qu'ils aboutiront sur une issue positive.

Blanc n’a encore jamais coaché ailleurs qu’en France. Mais il y a un début à tout et cette première aura de quoi l’emballer, même si les Ché risquent de manquer la Coupe d’Europe la saison prochaine (ils sont 9es de la Liga). Pour l’ancien sélectionneur tricolore, il n’y aura pas de problème de barrière de la langue à surmonter. Il pourra aussi compter sur Franck Passi. Pour ce qui est de Jean-Louis Gasset, son adjoint de toujours, il risque, en revanche, de ne pas le suivre. Ce dernier préfère rester en France pour être prêt de ses proches.