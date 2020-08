"On n'était peut-être pas si cons d'arrêter la Ligue 1"

Montpellier a présenté aujourd'hui ses deux premières recrues de l'été : Stephy Mavididi (qui arrive en provenance de la Juventus après un prêt à Dijon) et Jonas Omlin (qui évoluait au FC Bâle).

Le président du MHSC, Laurent Nicollin, a salué l'arrivée de ces deux joueurs : « Seul l'avenir dira si on a bien fait de faire venir ces recrues. Jonas et Stephy sont des joueurs qu'on ciblait depuis un moment. Maintenant à nous de les mettre dans les meilleurs conditions. Je suis ravi de leur venue. »

Concernant le coronavirus et son impact sur le championnat de France, Laurent Nicollin est dans l'expectative : "On sait que d'une semaine à l'autre ça peut être très simple ou très compliqué à cause du COVID 19. La saison va être longue, je ne suis pas plus inquiet mais tant qu'on n'aura pas de vaccin… Je pense qu'on restera à 5000 personnes dans le stade. On s'adapte comme on peut jusqu'au 30 octobre et puis après on verra."

Enfin, le président montpelliérain est revenu sur la qualification historique du PSG et de Lyon dans le dernier carré de la Ligue des champions : "On n'était peut-être pas si con de prendre la décision d'arrêter ! Je suis très heureux et très fier pour le football français. Je souhaite au PSG et à l'OL d'aller le plus loin possible."