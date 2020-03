Lautaro a donné son 'OK' au Barça

Lautaro Martinez est loin d'avoir fait parler de lui et l'été prochain, il s'annonce comme l'un des gros coups du mercato. Le Barça a fait du joueur une priorité et l'Argentin a déjà donné le feu vert pour l'opération.

Selon le journal 'Sport', le compatriote de Leo Messi aurait dit "oui" à l'équipe blaugrana, il ne reste donc au Campo Nou qu'à conclure les négociations avec l'Inter Milan.

Ces derniers jours, on a spéculé sur la formule possible avec laquelle le Barça pourrait convaincre l'équipe italienne de parvenir à un accord et, il semblerait qu'Arturo Vidal va servir de monnaie d'échange.

L'équipe d'Antonio Conte est passée tout près de signer le milieu de terrain chilien cet hiver et son arrivée à Milan est plus logique avec l'"affaire Lautaro".

L'équipe catalane pense déjà au duo qu'il pourrait former avec son compatriote, Leo Messi, avec qui, il s'entend très bien dès qu'ils sont sur le terrain avec l'Albiceleste.