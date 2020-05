Un ancien joueur du Barça demande Firmino à la place de Lautaro

Chaque jour, les journaux sportifs publient au moins un article sur le possible transfert de Lautaro au Barça.

L'obsession du club du Camp Nou pour l'attaquant est impressionnante. À tel point que le club, en pleine crise financière provoquée par la pandémie de Coronavirus, évalue les formules les plus diverses pour s'attacher les services de l'international argentin.

Mais tout le monde n'est pas du même avis que le FC Barcelone, c'est le cas d'un ancien attaquant du club et actuel joueur de l'Impact de Montréal, Bojan Krkic, qui donne un autre nom pour l'attaque culé.

"Si je peux proposer un nom, j'aurais dit celui de Firmino : un joueur qui fait beaucoup de liens, avec une grande présence et de la mobilité. Je ne veux pas que cela soit interprété comme un refus de signer l'Argentin mais son profil doit être bien analysé car il serait impardonnable, comme cela s'est produit avec Griezmann, de signer un attaquant, le mettre sur l'aile et de se plaindre que cela ne marche pas" a-t-il déclaré à 'Sport'.