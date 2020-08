"Lautaro et Lukaku ? Ils ne me font pas faire des cauchemars"

Séville a une opportunité en or pour soulever sa sixième Europa League, mais ça ne va pas être facile face à l'Inter.

En effet, Lautaro Mártinez et Romelu Lukaku sont en grande forme et leur simple présence sur le terrain peut faire peur aux équipes rivales.

Sauf à Pepe Castro. "Je n'en fais pas des cauchemars. Moi ceux qui m'importent sont Ocampos, Diego Carlos... Nous sommes capables de tout" a-t-il notamment déclaré au micro de 'El Larguero'.

Toutefois le président sévillan a encensé l'Inter : "C'est une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions. Nous avons un budget beaucoup plus modeste, mais c'est vrai qu'avec peu on fait plus", a-t-il conclu.