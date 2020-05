"Lautaro Martinez est déjà dans un grand club"

Seuls des motifs financiers peuvent conduire Lautaro Martinez vers Barcelone, estime Ruben Sosa. L'ancien attaquant de l'Inter assure que l'Argentin fait déjà "partie d'une grande équipe".

Le joueur de 22 ans n'a donné aucune indication sur le fait qu'il pourrait quitter la Lombardie pour la Catalogne, mais d'autres le font pour lui. Les spéculations concernant un transfert à venir chez les champions d'Espagne continuent d'enfler pour celui qui figure désormais comme l'une des grandes stars de Serie A. L'ancien attaquant du Racing Club a fait d'énormes progrès depuis son arrivée en Europe, au point où beaucoup le voient composer bientôt une paire explosive avec Lionel Messi du côté du Nou Camp.

Il semble facile de comprendre pourquoi le Barça voudrait investir dans un tel talent alors que ses dirigeants cherchent un successeur à long terme de Luis Suarez dans le rôle n ° 9, mais Sosa craint que l'ambition individuelle ne soit pas le plus grand moteur. Pour l'ancien attaquant de l'Inter, trop de joueurs sont désormais plus préoccupés par le gain personnel que par la loyauté et l'engagement pour une cause donnée.

Sosa a expliqué à 'La Cuarta' les rumeurs de Lautaro: "Je ne sais pas ce qu'il veut. C'est un gars qui fait partie d'une grande équipe comme l'Inter. Je ne sais pas ce que les joueurs pensent, ils vont dans une équipe pendant quatre ans et après un an ils veulent changer pour gagner plus d'argent. Ils pensent beaucoup à l'argent. "

Tout en refusant de donner sa prévision pour la suite, Sosa admet que si Lautaro venait à rester à Milan alors ça serait une très bonne nouvelle pour Antonio Conte et toute l'équipe nerazzurra.