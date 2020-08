L'Inter rejoint le FC Séville en finale

Après avoir échoué à un point de la Juventus Turin en Serie A, l’Inter Milan a fait de la Ligue Europa son objectif principal. Après avoir fait le travail en quarts de finale, le club milanais avait fort à faire face au Shakhtar, un habitué de la compétition. Sans être flamboyants comme souvent avec Antonio Conte, les Nerazzurri ont validé leur ticket pour la finale (5-0) et rejoignent le FC Séville grâce à des doublés de Lautaro Martinez et Romelu Lukaku et une réalisation de Danilo D’Ambrosio.

Dire que l’Inter ne mérite pas sa victoire est dure. Non, l’Inter a fait de l’Inter avec son 3-5-2. Un premier gros quart d’heure où la première occasion a été la bonne. Beaucoup moins en réussite depuis les rumeurs FC Barcelone, Lautaro Martinez est sorti de son trou au meilleur des moments, en reprenant magnifiquement de la tête un centre déposé de Barella (1-0,18eme).

Martinez et Lukaku encore décisifs

Auteur de seulement trois buts depuis la reprise de la Serie A, l’Argentin en a marqué pratiquement autant dans cette demie. Il s’est offert un doublé à quinze minutes de la fin qui a validé la présence milanaise en finale. C’était le soir de Martinez qui s’est offert le luxe de lancer sur un plateau Lukaku pour le 4-0 (79eme). Le Belge s’est lui aussi offert un doublé dans les dernières minutes, tout en puissance (5-0, 83eme).

Une première finale depuis la victoire en 1998 qui marque le sceau de Martinez mais surtout de Conte. Le technicien italien a gagné sa bataille tactique face au club ukrainien. L’Inter Milan n’a pas eu le ballon (37%) mais a fait preuve d’une efficacité offensive (5 buts en 9 tirs cadrés). On les sentait moins bien et finalement D’Ambrosio a rassuré tout son monde, en faisant le break à l’heure de jeu (2-0, 63eme).

Un coup de massue sur la tête du Shakhtar qui n’a pourtant pas eu 50 occasions malgré sa possession. Marcos Antonio a bien fait frissonner Samir Handanovic (43eme) mais le portier milanais a passé une soirée plus que tranquille. Une chose est désormais sûre, c’est une véritable opposition de style qui aura lieu vendredi prochain à Cologne.