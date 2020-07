Lautaro Martinez fait une croix sur Manchester City

Le buteur argentin Lautaro Martinez sera l'une des attractions de ce mercato estival. Pisté par le Barça depuis plusieurs mois, Manchester City se serait également penché sur le dossier.

À en croire le quotidien italien 'La Gazzette dello Sport', les "citizens" verraient Lautaro Martinez comme le digne successeur de Sergio Aguero.

Pour Martinez, le Barça resterait une priorité et aurait refusé les avances de City. Néanmoins, aucun accord n'aurait été trouvé entre les deux parties, milanaises et catalanes. Le plus probable serait que Martinez puisse continuer son aventure à Milan.