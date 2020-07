Lautaro Martinez rÃ©agit aux rumeurs le menant au BarÃ§a

Auteur de 13 buts, 5 passes décisives, en 31 matches de Serie A cette saison, l'attaquant argentin, Lautaro Martinez, s'est exprimé sur sa relation avec le coach de l'Inter : "Je suis un gars qui se bat toujours. Pour mes propres objectifs, ceux de l'équipe et pour les fans. Conte me donne de la confiance. C'est très important. J'apprécie beaucoup et il nous fait grandir"

Concernant les rumeurs d'un départ au Barça, le buteur de l'Inter a insisté sur le fait qui'il contine de donner le maximum pour les "interistes" : "J'essaie toujours de donner 110% pour ce club, pour les gens qui aiment ce club et ce maillot"