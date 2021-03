Lautaro Martinez sur le point de prolonger

S'il y a quelques mois, on parlait de l'intérêt du FC Barcelone pour Lautaro Martinez, peu se souviennent aujourd'hui de ces rumeurs qui le plaçaient loin de l'Inter Milan. Quelques mois après, le scénario a carrément changé, le club catalan n'a plus l'intention de s'offrir les services de l'Argentin qui est devenu un élément incontournable du onze d'Antonio Conte.

Malgré l'élimination en Ligue des champions, la saison des Nerazzurri se déroule à merveille en Serie A. L'Inter est plus que jamais leader avec neuf points d'avance sur son dauphin l'AC Milan, et Lautaro est l'un des grands artisans de cette bonne campagne des Lombards. Il forme un duo exceptionnel avec Romelu Lukaku et n'envisage même plus de quitter le Nord de l'Italie. Son intention est désormais de rester à l'Inter Milan et même de prolonger son contrat. L'attaquant lui-même l'a confirmé au micro de 'Sky Sport' après la victoire contre Torino dimanche dernier.

"Nous travaillons (sur sa prolongation), l'Inter a des problèmes - économiques à cause de la pandémie - et nous devons continuer à travailler. Nous allons trouver un accord, je suis serein", a déclaré l'attaquant de 23 ans

Lautaro a marqué 16 buts et délivré 6 passes décisives en 37 matches cette saison toutes compétitions confondues.