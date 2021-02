Lautaro Martinez sur le point de prolonger à l'Inter

La situation délicate du FC Barcelone, encore aggravée par la pandémie de coronavirus, a brisé le rêve de la direction de Josep María Bartomeu : signer Lautaro Martínez. Et maintenant, l'Inter Milan serait très proche de finir de tout casser.

'TuttoSport' publie en première page mardi que l'attaquant est très proche de prolonger le contrat qui le lie actuellement à l'Inter jusqu'en 2023. Un accord définitif pour assurer l'avenir de Lautaro au Giuseppe Meazza.

Il a fallu des mois de négociations et supporter les rumeurs qui l'envoyaient vers d'autres clubs. L'été dernier a été décisif, au début de 2020, son nom circulait même au Real Madrid et pendant les mois de juillet et août, il y a eu une multitude de mouvements, mais l'attaquant est resté.

Peut-être plus en raison de l'impossibilité de le signer qu'autre chose, mais une fois qu'il a su qu'il ne partait pas, Lautaro Martínez a déclaré qu'il était engagé à 110%. "Nous cherchons à prolonger avec l'Inter, je suis heureux ici et le club a été bon avec moi", a-t-il déclaré à 'DAZN' fin janvier.

Eh bien, il semble que ce soit plus proche que jamais. Selon le média italien, l'Inter prolongerait son contrat d'un an, jusqu'en 2024, et augmenterait son salaire, qui passerait des 2,5 millions d'euros actuels à 4,5 millions plus bonus.

En outre, la clause libératoire serait supprimée : 111 millions d'euros qui ont donné tant de maux de tête à l'Inter. En fin de compte, la crise pandémique a fait que personne ne pouvait payer un montant qui, quelques mois plus tôt seulement, semblait assumable pour les géants européens.

Pour voir Lautaro Martinez signer son nouveau contrat, il faudra attendre la fin du mois, date à laquelle ses agents doivent retourner à Milan pour rencontrer une dernière fois Giusseppe Marotta et Piero Ausilio. Un accord longuement attendu devrait être paraphé par Inter.