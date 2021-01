Lautaro Martinez vers une prolongation

Les rumeurs évoquaient un départ vers le FC Barcelone, afin de combler l'absence de Luis Suarez qui se fait ressentir, Lautaro Martinez pourrait finalement rester à l'Inter et même prolonger son contrat.

L'attaquant argentin, une des priorités de la direction catalane, se voit poursuivre l'aventure milanaise : "C'était un été fatiguant... Aujourd'hui, je suis à l'Inter et je suis heureux. Milan est une belle ville, où tout est disponible. (…) Une prolongation ? Mon avocat et le club y travaillent. Je suis calme. Je pense à donner à l'Inter tout ce que j'ai, et ensuite nous trouverons un accord" a déclaré le joueur sur 'SportWeek'

Le dossier est encore loin d'être conclu, le Barça tentera certainement une dernière offensive mais tout indique que le joueur restera.