"Lautaro peut Ãªtre un grand numÃ©ro 9 pour Messi"

Ce n'est un secret pour personne, le Barça suit de très près Lautaro Martinez et souhaiterait l'enrôler l'été prochain. Avec Messi, l'Argentin s'entendrait à merveille sur le terrain. Pour aller dans ce sens, Fabio Radaelli, une des personnes qui a permis à Lautaro en Serie A, a évoqué dans 'Mundo Deportivo' la possible arrivée du joueur de l'Inter au Camp Nou.

"Lautaro peut être un grand numéro 9 pour Messi. Ses caractéristiques collent parfaitement au jeu de Leo. Dans la surface, par exemple, il est aussi opportuniste que Suarez et lit bien les passes", a-t-il affirmé, certain que l'association des deux argentins peut porter ses fruits.

"C'est logique. Lautraro n'a que 23 ans et a déjà joué dans deux grands clubs, le Racing et l'Inter. Et aujourd'hui, on parle du Barça, du Real, de City. On parlait aussi de Dortmund avant. Lautaro est un animal. Messi sait bien choisir", a analysé Radaelli.

Il a aussi souligné qu'il fallait être très intelligent pour jouer avec Messi. "Il est tellement bon que si tu ne bouges pas bien dans la surface, sans le vouloir, tu finis hors jeu. Il faut être très attentif à tout ce qu'il fait parce qu'à tout moment, il te met un ballon incroyable. Tu dois donc être prêt pour ne pas te mettre hors jeu. On dirait qu'il ne va pas le faire, mais il le fait quand même", a-t-il conclu.