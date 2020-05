"Lautaro plaît beaucoup au Barça, et Arthur serait parfait pour la Juve"

Ariedo Braida, ancien consultant du conseil d'administration du FC Barcelone, a fait une déclaration à 'TuttoSport' dans laquelle il a pu analyser le marché des transferts de l'équipe catalane.

Braida a commencé par parler d'un joueur qui ne cesse d'être lié au Camp Nou : Lautaro Martínez.

"Son profil plaît beaucoup au Barça, mais pour l'instant, il faut penser aux chiffres, aux caisses des clubs. Il est maintenant difficile de faire des prévisions sur le marché. Pour acheter, au-delà des intérêts, vous avez besoin de certaines conditions", a-t-il déclaré, notant que la crise économique provoquée par le coronavirus rendra les choses beaucoup plus difficiles.

Il a également eu le temps d'analyser le possible échange Arthur-Pjanic entre le Barça et la Juventus : "Arthur a une excellente technique, il est très bon pour déplacer la balle et la conduire."

"Il est très compétitif et sérieux, un peu moins anarchiste que les autres Brésiliens. Il serait un joueur idéal pour Sarri", a déclaré Braida.