Lautaro prêt à attendre le Barça jusqu'en 2021

Le nom de Lautaro Martinez fait partie des priorités de mercato du FC Barcelone depuis plusieurs mois déjà, le club recherchant activement la doublure de Luis Suárez.

Tout indiquait que le club blaugrana ferait venir Lautaro dès le mercato estival mais la pandémie et ses conséquences économiques pourraient bousculer les plans du club.

Car le Barça aurait beaucoup de mal à trouver la somme demandée par l'Inter Milan pour acheter le joueur, et pourrait finalement attendre 2021 pour recruter l'international argentin.

Selon les informations de la 'Gazzetta dello Sport', Lautaro Martinez serait prêt à rester la saison prochaine en Serie A et attendre un an avant de pouvoir faire ses valises et rejoindre le Camp Nou.

Le quotidien 'AS' assurait même récemment que le joueur aurait recalé les intérêts d'autres gros clubs européens comme Manchester City pour attendre l'appel du Barça.