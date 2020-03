Lautaro se rapproche du Barça

Alors que le coronavirus a totalement paralysé le monde du football, les dirigeants des clubs ne restent pas les bras croisés.

Le FC Barcelone a encore beaucoup de travail devant lui, face au possible retour de Neymar, mais aussi pour trouver un remplaçant à Luis Suarez.

L'Uruguayen commence à prendre de l'âge et le club cherche un attaquant qui puisse le remplacer, et le joueur en pole position n'est autre que Lautaro Martinez.

La jeune star de l'Inter Milan est le grand favori pour être le futur numéro 9 du Barça, et le club catalan semble de plus en plus proche de s'attacher ses services.

Selon une information de 'Sport', le club a contacté l'entourage de Lautaro pour évoquer son possible transfert l'été prochain.

A l'issue des premiers échanges, l'Argentin serait emballé par l'idée de poser ses valises au Camp Nou, et cela aurait permis au Barça de devancer le Real Madrid, qui est aussi dans la course pour enrôler l'Argentin.

Si City ou encore Chelsea sont à l'affût, l'Argentin préférerait partager le vestiaire avec son compatriote, Leo Messi, ce qui donnerait une longueur d'avance au Barça en vue du transfert de Lautaro Martinez.