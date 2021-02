"Le banc a fait du bien Ã  Pogba et Cavani"

Paul Pogba et Edinson Cavani pourraient profiter de leur passage sur le banc de Manchester United. C'est ce que pense Dimitar Berbatov, en saluant la décision d'Ole Gunnar Solskjaer de faire reposer ses cadres.

Les Red Devils restent sur un succès historique contre Southampton mardi dernier, avec une victoire par neuf buts d'écart. Les Saints ayant fini le match à neuf, United n'a montré aucune pitié en écrasant son adversaire à Old Trafford.

Le champion du monde français Pogba n'avait pas participé à ce match car laissé sur le banc par son coach, tandis que le chevronné attaquant Cavani a été relevé à la mi-temps après avoir signé son sixième but pour les Red Devils.

Berbatov peut comprendre pourquoi ces décisions ont été prises, Solskjaer cherchant à garder tout le monde frais et à maintenir l'émulation au sein de sa formation. L'ancien attaquant de United a déclaré à Betfair: "C'était bien de voir Anthony Martial mettre fin à sa mauvaise série avec quelques buts. United a bien joué mais l'important est qu'ils poursuivent leur élan dans le match de samedi à domicile contre Everton, a-t-il commencé par confier. Pogba était sur le banc contre Southampton et devrait profiter de ce repos. Il a été brillant pour United au cours des deux derniers mois et sera la clé d'un triomphe en Premier League. Solskjaer a également été intelligent en faisant sortir Cavani à la mi-temps mardi. L'Uruguayen est un autre joueur important qui ajoute une dimension différente à l'attaque et, à 33 ans, l'utiliser avec parcimonie est très habile. Si United bat Everton, ils peuvent s'attendre à regarder le choc de dimanche à Anfield entre Liverpool et Man City sereinement, sachant qu'ils ont mis la pression sur leurs deux rivaux au titre."

Concernant ce duel entre les Eastlands et les Reds, le Bulgare a confié : "Les deux équipes commencent à être au top de leur forme. J'ai le sentiment que City pourrait l'emporter mais, plus que tout, je veux voir un affrontement au sommet où les deux équipes se livrent un gros bras de fer et avec plein de buts."

Berbatov est ensuite revenu sur United, encourageant cette équipe à tout donner pour aller chercher son premier titre depuis 2013 : "Au début de la saison, tout le monde s'attendait à une course au titre entre City et Liverpool, mais il semble que ce soit une course à trois et cela montre à quel point United a progressé l'an dernier sous Solskjaer. J'espère que les deux équipes perdront des points à Anfield et j'aimerais voir un match nul 2-2."