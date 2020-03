Le Barça a également Pau Torres dans son viseur

Sans football, le FC Barcelone poursuit sa recherche de renforts en vue des prochaines saisons et l'une de ses priorités est un défenseur central.

Selon 'Sport', le Barça aurait jeté son dévolu sur le joueur de Villarrea, Pau Torres.

Selon le journal catalan, le Barça aurait entamé des conversations avec l'entourage de Torres pour savoir s'il est disposé à atterrir au Camp Nou.

Les négociations auraient déjà commencé, toujours selon 'Sport'. Cependant, le Barça ne fera aucune folie pour s'attacher les services du joueur de Villarreal.

Le prix élevé du joueur, 50 millions d'euros, reste pour le moment un frein à l'opération, puisque le club catalan n'est pas prêt à mettre une telle somme pour enrôler le joueur.

Si la prise de contact a bel et bien eu lieu, tout est désormais en stand by à cause de la crise du coronavirus, qui a obligé le Barça à revoir ses comptes.

Le club doit suivre une feuille de route. L'idée est d'abord de faire partir Samuel Umtiti avant de tenter de recruter un jeune défenseur central. Pau Torres n'est pas le seul sur la liste, mais fait figure de favori pour rejoindre le Barça l'été prochain.