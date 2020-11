"Le Barça a été, est et sera toujours meilleur avec plutôt que sans Messi"

Dans un peu plus d'une semaine, Koeman dépassera les trois mois en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. Le Néerlandais a accordé une interview à 'L'Esportiu' et 'Sport' et ce mardi, quelques-unes des réponses du coach Barcelonais ont été publiées.

Le principal sujet concernerait le "cas Messi", qui, souvenons-nous en, était sur le point de quitter le Barça l'été dernier.

"Quand je suis arrivé, on m'a dit que Messi était malheureux. Nous avons parlé chez lui. Il m'a expliqué les raisons de son mécontentement et j'ai été sincère avec lui, je lui ai dit que la seule chose que je pouvais changer concernaient le football ; le système de jeu, sa position sur le terrain, son importance dans l'équipe. Mais les choses qu'il avait eues avec le club, je ne pouvais pas les changer", a-t-il expliqué.

Plusieurs mois après cette conversation, Leo n'est plus le même : "C'est le meilleur et il s'est engagé avec le club. Il a eu ses affaires, ses problèmes cet été, mais depuis qu'il a repris l'entraînement, il est très bien. Il n'a pas eu de chance dans certains matchs et n'a pas été en mesure d'offrir son rendement comme d'accoutumée, mais je suis sûr qu'il aura marqué son total de buts habituel d'ici la fin de la saison".

Mais ce n'est pas tout ce qu'il a déclaré sur la Pulga, qu'il ne voit pas ailleurs qu'au Barça : "Messi m'a montré qu'il était une personne qui voulait gagner des titres, être le meilleur et continuer à l'être, même s'il a eu des problèmes avec le club. Le Barça a été, est et sera toujours meilleur avec lui que sans lui", a-t-il expliqué.

D'autre part, Koeman a profondément regretté la blessure d'Ansu Fati, qui sera absent pendant quatre mois après une opération du ménisque interne de son genou gauche : "Nous n'avons pas à recruter à cause de cette blessure. Nous avions déjà parlé à Ramon Planes et tout le monde savait quels postes devaient être renforcés. Nous recherchions un défenseur central et un attaquant, rien a changé".

Nous devons retrouver Griezmann

L'autre nom évoqué est celui d'Antoine Griezmann. Le Français n'est pas encore au mieux, il a marqué deux buts et délivré une passe décisive cette saison, et le Néerlandais veut le retrouver à son meilleur niveau. "Nous devons le retrouver. Il travaille bien, même s'il a récemment déclaré que ses performances devaient s'améliorer. Les joueurs peuvent traverser des moments de doute et nous pouvons l'aider à obtenir le meilleur de lui-même, mais au final, c'est toujours entre les mains du joueur", a-t-il lâché.

Concernant son bilan à la tête du club lors des derniers mois, voici ce que Koeman a déclaré : "C'est positif. Nous avons réussi à changer l'image de l'équipe, nous avons apporté des changements qui ont donné au groupe un sentiment différent. Les joueurs sont très impliqués, très engagés. Nous avons augmenté l'intensité de l'entraînement et nous avons fait de bons matchs. C'est vrai que nous avons perdu beaucoup de points dans le championnat, dans des matchs où nous aurions pu obtenir un meilleur résultat. Les décisions d'arbitrage ont influencé le résultat final de certains matches."

"Nous savons que nous devons améliorer les choses et nous travaillons pour cela. Nous avons maintenant une pause, mais nous préparons déjà un calendrier très exigeant pour le retour à la compétition", a-t-il ajouté.

Enfin, le Néerlandais a envoyé un message à ses joueurs. "Nous sommes ici au Barça pour gagner, pas pour jouer, pas pour perdre. Si nous augmentons le rythme sur le terrain, peu d'équipes peuvent nous arrêter, mais si nous le réduisons, nous diminuons également l'intensité et devenons une équipe faible sur le plan défensif", a-t-il conclu.