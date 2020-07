Le Barça a perdu 200 millions d'euros

Un manque à gagner d'environ 200 millions d'euros à cause de la pandémie du coronavirus, voilà ce qu'a subi le Barça cette saison et le club va devoir adapter les salaires des joueurs en conséquences, a déclaré son président Josep Bartomeu, dimanche, dans un entretien pour 'Mundo Deportivo'.

"Depuis le 14 mars nous n'avons pratiquement rien perçu. Nous avons un manque à gagner d'environ 200 millions", affirme le président. "Nous avons dû fermer les boutiques et le musée, il n'y a pas eu de billetterie. Nous remboursons la partie de l'abonnement correspondant aux matches qui n'ont pas été disputés", déplore Josep Maria Bartomeu.

"C'est pourquoi nous adaptons tout le club au chiffre d'affaires que nous allons obtenir lors de cette saison 20-21. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous allons devoir adapter les salaires des joueurs, du staff, des techniciens, des dirigeants du club. Tout ce que le club génère doit se préparer pour cette réduction de revenus", a détaillé le président.

"Si quelqu'un pense que la pandémie n'a pas d'effet sur le Barça, il se trompe. Elle touche les grands clubs européens et le Barça, qui est le club européen qui gagne le plus d'argent, est le plus touché", affirme le président. Pour autant, le club devrait rester celui générant le plus d'argent, promet-il. "Nous avions un niveau de revenus supérieur à celui des autres grands clubs, mais le 14 mars, nous avons dû nous adapter à la nouvelle situation et malgré les réductions, nous resterons les leaders en chiffre d'affaires."