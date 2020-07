Le Barça tombe au Camp Nou

Ce Barcelone n'a même plus de parole. Piqué avait promis qu'ils iraient jusqu'au bout pour le titre, soit il a menti, soit il était trop confiant sur le niveau de son équipe...

À une journée de la fin du championnat, les Catalans, qui voient enfin le bout d'une saison cauchemar sans aucun trophée national, ont été défaits 2-1 par Osasuna ce jeudi soir au Camp Nou, et comptent sept points de moins que les Madrilènes, champions d'Espagne.

Osasuna, qui n'a pas réalisé son meilleur match de la saison, a réussi tout de même à s'imposer contre les hommes de Setién, qui n'y sont plus depuis la reprise du championnat, et cela se voit à chaque match.

À la 16e minute, le Barça se fait surprendre par un pion d'un ancien joueur du club. Arnaiz ouvre le score pour les visiteurs après une grosse erreur défensive de la part de Gerard Piqué. Suite à l'ouverture du score pour Osasuna, le FC Barcelone ne réussissait toujours pas à trouver la faille avant la pause.

Pour la seconde période, on s'attendait à voir un autre visage de la part des coéquipiers de Messi, mais il n'y avait pas de miracle pour le Barça.

Il a fallu attendre la 62e minute et la quatrième tentative sur coup franc de Messi pour voir le premier but des blaugrana, et quel but ! Le capitaine trouvait enfin le cadre et trompait ainsi le gardien de l'équipe adverse. 23e but pour le génie argentin cette saison en Liga, qui est en passe de remporter son 7e Pichichi.

Mais le but de Messi allait-il libérer le FC Barcelone ? Après quelques opportunités ratées, c'était au tour du 3e meilleur buteur de l'histoire du club de créer l'une des plus belles actions de la partie. Luis Suárez a inscrit un somptueux but, mais la chance n'était pas du côté des Catalans, le but de l'Uruguayen est refusé après vérification de la VAR en raison d'un hors jeu au moment de la passe de Messi.

Le FC Barcelone essayait tant bien que mal de mettre un peu plus de rythme dans la fin de match mais quand l'envie n'y est plus, c'est toujours plus compliqué. À la 77 minute, un joueur d'Osasuna écope d'un carton rouge, à peine entré en jeu, Gallego est expulsé après un coup de coude dans le nez de Lenglet.

On aurait pu croire que cette expulsion allait faciliter la tâche aux blaugrana, mais en vain. Le pire était encore à venir : but à la 94e minute pour Osasuna, au bout du temps additionnel par Roberto Torres, et défaite du Barça au Camp Nou même à supériorité numérique. Pendant ce temps-là, son rival faisait le boulot contre Villarreal et remportait sa 34e Liga.

Le Barça peut encore gagner la Ligue des Champions pour atténuer la déception de Messi, qui pour rappel, n'a toujours pas prolongé son contrat en Catalogne.